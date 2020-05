कोबरा सांप को वन विभाग के अधिकारी ने बोतल से पिलाया पानी, सोशल मीडिया पर फिर वायरल हुआ पुराना वीडियो

नई दिल्ली। सोशल मीडिया ( Social Media ) पर आए दिनों कोई न कोई नया वीडियो वायरल ( Viral Video ) होता रहता है। इन दिनों इंटरनेट ( Internet ) की दुनिया ( World ) में एक ऐसा ही वीडियो ( Video ) छाया हुआ है जो हर शख्स को पसंद आ रहा है।

अमूमन कोबरा ( Cobra ) का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक खौफनाक तस्वीर आ जाती है। ज्यादातर लोग सांपों को अपना दुश्मन समझते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें नुकसान ना पहुंचाए तो सांप ( Snake ) भी हमला नहीं करते हैं। इस वीडियो को देख आपको भी ये यकीन हो जाएगा।

सोशल मीडिया ( Social Media ) पर वायरल इस वीडियो में एक शख्स कोबरा को पानी पिलाता हुआ नजर आता है। वो शख्स कोबरा के बहुत ही करीब था, कई बार उसने कोबरा ( Cobra ) को छुआ भी लेकिन कोबरा ने उसे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया।

Old video: Forest officer offering water to a thirsty cobra. Haven't seen anything like this before.

VC: FB @ParveenKaswan pic.twitter.com/wlpzsxRJ9y