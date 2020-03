कुछ इस तरह चल रहा है लोगों का वर्क फ्रॉम होम, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है ये मीम्स

नई दिल्ली। अक्सर जब लोग ऑफिस जाते हुए उब जाते है तो वे वर्क फ्रॉम होम ( Work From Home ) की तमन्ना रखते हैं। इस बार कोरोना ने लोगों को जी भरकर घर से काम करने का मौका दिया है। लेकिन अब घर से काम करके भी ज्यादातर लोग बुरी तरह परेशान हो गए है।

लॉकडाउन के दौरान जरूरी काम छोड़कर इधर-उधर लग जाना और बेवजह के बहाने बनाना, बच्चों का परेशान करना जैसी दिक्कतें घर से काम करते हुए ज्यादातर लोगों के आड़े आ रही है। लेकिन बहुत से लोग पलों को अच्छे से जी रहे हैं तो वहीं सोशल मीडिया पर वर्क फ्रॉम हॉम के खूब मज़े लिए जा रहे है।

कोरोना की दहशत: डायनासोर के कॉस्ट्यूम में एयरपोर्ट पहुंचा शख्स, फ्लाइट में हुआ सवार

When you work from home and your manager wants a word with you pic.twitter.com/XyapLRa5S7 — Persephone 🏳️‍🌈🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@Hughes87n) March 25, 2020

इसी से जुड़े कुछ क्रिएटिवविटी वाली पोस्ट सोशल मीडिया ( Social Media ) पर खूब धड़ल्ले से वायरल हो रही है। लोगो इन पोस्ट के जरिए वर्क फ्रॉम होम के मजेदार मीम्स शेयर कर रहे हैं। उनकी रचनात्मकता देखकर यकीनन आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।

एक यूजर ने बिल्ली की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि जब आप वर्क फ्रॉम होम हों और आपका बॉस आपसे जवाब चाहता हो तो कुछ इस प्रकार का रिएक्शन हो सकता है। वहीं एक दूसरे यूजर्स ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि हमने वर्क फ्रॉम होम विकल्प मांगा था, यह नहीं कि हम सीट से ही न उठ सकें।

God I prayed for a work from home OPTION, not the option to never leave my home. #StayAtHomeOrder pic.twitter.com/8ncIyoNybz — 🇰 🇦 🇹 🇴 🇳 🇪 (@KatoneRoberts) March 24, 2020

एक तीसरे यूजर अपने वर्क फ्रॉम होम के दौरान अपने बच्चों की मस्ती का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि कॉफी ब्रेक हमेशा एक ही तरीके के नहीं होते। जबकि चौथे यूजर ने बिल्ली की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, मेरी सेक्रेटरी मुझसे सवाल पूछना बंद नहीं कर रही थी तो उसे कुछ देर खेलते केे लिए बाहर भेज दिया। अब वह मुझसे नाराज बैठी है।