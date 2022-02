त्रिपुरा के शख्स ने चांद पर खरीदी जमीन, जानिए क्या चुकाई कीमत

त्रिपुरा के एक टीचर ने खुद को एक एकड़ चांद भूमि उपहार में देने का दावा किया है। खास बात यह है कि इस टीचर ने कहा है कि वह बॉलीवुड के उन लोगों से प्रेरित है जिनके पास चांद पर भी संपत्ति है। दरअसल कई बॉलीवुड अभिनेताओं के पास चांद पर जमीन होने का दावा किया गया है। इनमें दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत भी शामिल हैं।

त्रिपुरा के एक टीचर ने हाल में चांद पर जमीन खरीदी है। इस युवक का नाम है सुमन देबनाथ। सुमन दावा है कि उसने वेलेंटाइन डे पर खुद के लिए चांद पर जमीन खरीदी है। इतना ही नहीं सुमन ने कहा कि वे बॉलीवुड के ऐसे लोगों को प्रेरित है, जिन लोगों की चांद पर जमीन है। दरअसल बॉलीवुड के कई हस्तियों की चांद पर जमीन होने का दावा किया गया है। इनमें दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत भी है। बता दें कि दक्षिण त्रिपुरा जिले के सबरूम के रहने वाले सुमन पूर्वोत्तर के पहले व्यक्ति होने का दावा करते हैं, जिन्होंने चांद पर जमीन खरीदा है।





Tripura man bought land on Moon do you know the price