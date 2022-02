दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना यूट्यूबर! एलन मस्क भी रह गए पीछे, जानिए पूरा मामला

दुनिया के अमीरों की सूची में एक नया नाम जुड़ गया। ये नाम है मैक्स फोश। दरअसल ये दावा भी मैक्स फोश का ही है कि वे दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। इस रेस में उन्होंने टेक कंपनी के मालिक एलन मस्क को भी पीछे छोड़ दिया। मैक्स फोश एक यूट्यूबर हैं।

अभिनेता अनिल कपूर की एक फिल्म आपको याद होगी नायक, जिसमें में वे एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं। ये तो रील लाइफ की बात थी, लेकिन कुछ ऐसा ही रियल लाइफ में भी हुआ है। यहां एक शख्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। दरअसल मैक्स फोश नाम के शख्स का दावा है कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना। इस मामले में उसने टेक अरबपति Elon Musk को भी पीछे छोड़ दिया। हालांकि ये अवधि महज सात मिनट ही रही। मनी टेबल के टॉप पर इस YouTuber का कार्यकाल केवल 7 मिनट यानि बहुत अल्पकालिक ही था।

