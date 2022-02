60 साल दिहाड़ी मजदूर बना मॉडल, वायरल फोटो से रातों रात बदल गई किस्मत

कहते हैं वक्त और किस्मत कभी भी पलट सकते हैं। कुछ ऐसा ही केरल के एक 60 वर्षीय मजदूर के साथ हुआ है। उम्र के इस पड़ाव में मम्मिका नाम का ये मजदूर अब एक मॉडल बन चुका है। उसके मॉडल बनने की कहानी भी फिल्मी और दिलचस्प है।

वक्त और किस्मत को पलटने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। फिल्म हैप्पी न्यू ईयर का ये संवाद कई बार रियल लाइफ में भी सटकी बैठ जाता है। कुछ ऐसा ही चौंकाने वाला एक मामले सामने आया है। जहां एक 60 वर्षीय दिहाड़ी मजदूर रातों रात मॉडल बन गया। उम्र के जिस पड़ाव में लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, या फिर उम्मीदें छोड़ देते हैं उस पड़ाव में इस सख्स को किस्मत ने रातों रात स्टार बना दिया है। केरल के कोजिकोड के मम्मिक्का के मजदूर से मॉडल की बनने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। उसके मजदूर से मॉडल बनने के बाद की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।

