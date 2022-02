रात में 3 से 4 बजे है मौत का समय? जानिए क्या है इसके पीछे राज

दुनिया में 14 फीसदी लोगों के मौत की संभावना उनके जन्मदिन ही होती है। लेकिन मौत का टाइम रात के तीसरे पहर को बताया गया है। यानि रात को 3 से 4 बजे को बीच के वक्त को मौत का टाइम बताया गया है। इसके पीछे भी खास वजह है।

मौत एक ऐसा सच है, जिसे कोई झुठला नहीं सकता। जो दुनिया में आया है उसकी मौत निश्चित है। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया में 14 फीसदी लोगों के मरने की संभावना उनके जन्मदिन पर ही होती है। हालांकि ये आंकड़ा दिन को लेकर है, लेकिन टाइम की बात करें तो ये टाइम रात के तीसरे पहले को बताया गया है। यानी रात में 3 से 4 बजे तक का वक्त मौत का टाइम बताया गया है। संस्‍कृति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो या देश कोई भीा हो 'मौत का टाइम' सब जगह करीब-करीब एक ही है- रात का तीसरा पहर। यह जिंदगी के लिए सबसे खतरनाक होता है। धर्म, आस्‍था और अंधविश्‍वास इसे शैतान का समय कहते हैं।

3 To 4 O'clock In The Night Is The Time of Death