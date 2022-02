बागपतः घोड़ी के मौत का वारंट लेकर घूम रहे पशुपालन विभाग के अफसर, जानिए क्यों मची है खलबली

एक घोड़ी पशुपालन विभाग के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। दरअसल विभाग के अधिकारी इस घोड़ी के मौत का वारंट लेकर घूम रहे हैं। उसकी तलाश में एक शहर से दूसरे शहर भटक रहे हैं अफसर लेकिन ये घोड़ी उनके वहां पहुंचने से पहले दूसरे खरीदार के पास पहुंच जाती है।

एक घोड़ी ने पशुपालन विभाग में खलबली मचा रखी है। इस घोड़ी की तलाश में विभाग के अधिकारी शहर-शहर भटक रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। दरअसल पशुपालन के अधिकारी इस घोड़ी के मौत का वारंट लेकर घूम रहे हैं। घोड़ी के मिलते ही उसे मार दिया जाएगा। हालांकि पिछले कई दिनों से विभाग के अफसरों को इस घोड़ी की तलाश है, लेकिन जब इस घोड़ी के नए ठिकाने की जानकारी मिलती है, अधिकारी जब तक वहां पहुंचते घोड़ी कहीं दूसरे शहर नए पते पर पहुंच चुकी होती है। मामला यूपी के बागपत जिले का है।

