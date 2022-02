लाखों की लग्जरी बस बिक रही है 45 रुपये किलो, जानें क्या है पूरा मामला

कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में उथल-पुथल मचा दिया। लॉकडाउन की वजह से करोड़ों लोगों के काम-धंधे पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इसी कारण एक हैरान करने वाला मामला केरल के कोच्चि से सामने आया है।

कोरोना महामारी ने सभी के आर्थिक जीवन को भी काफी प्रभावित किया है। लाखों लोग बेरोजगार हो गए तो काइयों का व्यापार ठप हो गया है। कई लोग पेट पालने के लिए अपना कीमती समान भी बेचने को मजबूर हो गए। अब एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां दुखी मालिक ने लग्जरी बसों को बेचने का निर्णय कर सभी हैरान कर दिया। हैरानी सिलिए क्योंकि वो लाखों की बसों को केवल कुछ रुपयों में बेच रहा है।

Lakhs of luxury buses are being sold for Rs 45 a kg, know the matter