गली-मोहल्ले में बकरियों को घूमता देख लोगों को याद आए अपने पुराने दिन, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

नई दिल्ली। लॉकडाउन ( Lockdown ) में जब बड़े-बड़े शहरों की रफ्तार धीमी हो चुकी है। ऐसे में कई जगहों पर जानवरों से सड़के गुलजार दिखाई दे रही है। इंसानी चहल पहल कम होने की वजह से आस-पास रहने वाले जानवरों को शहरों की सड़कों पर मजे के साथ टहलते हुए देखा जा सकता है।

दुनियाभर में कहीं सड़कों पर हाथी, कहीं तेंदुआ, कहीं मोर और पक्षी देखने को मिल रहे है। सोशल मीडिया पर इसी से जुड़ा एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो को अमेरिका के कैलिफोर्निया ( California ) का बताया जा रहा है, यहां कि गलियों में बकरियों ( Goats ) को विचरण करते हुए देखा जा सकता है।

I’m dead 😂☠️ When I got back from the store all the goats had broken through the fence and were recking havoc on our street



This is the craziest thing to happen all quarantine 🐐🐐🐐 pic.twitter.com/Hc7XpuiBdT