समुद्र के अंदर बनी है पीली सड़क, क्या ये है दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता? देखें वीडियो

Yellow brick road Pacific ocean: वैज्ञानिकों को समुद्र के अंदर पीली ईंटों की सड़क मिली है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये दूसरी दुनिया तक जाने का रास्ता है!इससे जुड़ी वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर की गई है।

Updated: May 11, 2022 11:22:52 pm

दुनिया में एक से एक रहस्य हैं जो जब सामने आते हैं तो वैज्ञानिकों के होश उड़ जाते हैं। अंतरिक्ष हो या समुद्र की गहराई हर जगह कुछ ऐसे राज दफन हैं जिसपर वैज्ञानिकों को शोध कर नए नए रहस्यों से पर्दा उठाते रहते हैं। समुद्र की गहराई में इस बार वैज्ञानिकों को एक ऐसी सड़क मिली है जिसे देख एक्स्पर्ट्स भी हैरान हैं। क्या ये सड़क दूसरी दुनिया का रास्ता तो नहीं?

Yellow brick road discovered at bottom of Pacific ocean by scientists