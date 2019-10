इलाज से पहले मिली मौत, बच्चों के अस्पताल में लगी भीषण आग, बड़ी लापरवाही आई सामने

आग लगने पर अस्पताल में चीख पुकार मच (Hyderabad News) गई, हादसे के (Telangana News In Hindi) दौरान आग पर काबू पाना (Fire In Hospital) और भी मुश्किल (Telangana News) हो गया (Trending News In India) जब...