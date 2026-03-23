MP News- अपने ही घर में रास्ता भटक गए थे बच्चे, इंदौर में 8 मौतों की एक और दर्दनाक दास्तां

Indore- इन्दौर में कारोबारी मनोज पुगलिया के बृजेश्वरी एनेक्स स्थित घर में हुए भीषण अग्निकांड में आठ लोगों की मौत मामले में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आ गई है। इसमें खुलासा हुआ कि मौतें करंट से नहींं बल्कि दम घुटने व आग मेंं झुलसने से हुई। इस आग का शिकार मनोज, बहू सिमरन और बिहार से आए उनके साले विजय सेठिया का परिवार हो गया था। तिलकनगर टीआइ मनीष लोधा ने बताया, सभी की पीएम रिपोर्ट में मौत का कारण धुएं से दम घुटना और आग से झुलसना निकला है। हादसे का दुखद पहलू यह है कि छोटे बच्चे अपने ही घर का रास्ता भटक गए और विलंब की वजह से उनकी सांसें थमती गईं।