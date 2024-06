शिवराजसिंह को पीएम बनाने एमपी में जबर्दस्त प्रदर्शन, सड़क पर उतरे लोग

शिवराजसिंह को पीएम बनाने एमपी में जबर्दस्त प्रदर्शन, सड़क पर उतरे लोग

Congress protest in Indore to make Shivraj Singh the Prime Minister Shankar Lalwani the Home Minister लोगों ने शिवराजसिंह चौहान को प्रधानमंत्री बनाने और इंदौर के सांसद शंकर लालवानी को गृहमंत्री बनाने के लिए सड़क पर नारेबाजी की।

इंदौर•Jun 08, 2024 / 08:23 pm• deepak deewan

Congress protest in Indore to make Shivraj Singh the Prime Minister Shankar Lalwani the Home Minister जब देशभर की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बननेवाली नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर टिकी है तब एमपी में अलग ही पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। यहां लोग राज्य के पूर्व सीएम शिवराजसिंह चौहान को प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए बाकायदा सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार को इंदौर में यह नजारा देखा गया। यहां लोगों ने शिवराजसिंह चौहान को प्रधानमंत्री बनाने और इंदौर के सांसद शंकर लालवानी को गृहमंत्री बनाने के लिए सड़क पर नारेबाजी की।