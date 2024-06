Indore Lok Sabha Seat Result 2024 : इंदौर में NOTA ने बनाया नया रिकॉर्ड, अबतक की सबसे बड़ी जीत भी यहीं होगी

देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अब लोकसभा चुनाव में भी बड़ा रिकॉर्ड कायम करने जा रहा है। यहां Non of the Above यानी NOTA निर्णायक मतों का रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। बता दें कि, सुबह 10 बजकर 46 मिनट पर आए रूझानों के अनुसार यहां 61,850 वोट नोटा पर डाले जा चुके हैं। हालांकि, इससे बड़ा दावा भाजपा द्वारा किया जा रहा है, वो ये कि इंदोर लोकसभा में कुल 15 लाख से अधिक वोट पड़े हैं। अगर नोटा और अन्य दलों को कुल 4 लाख वोट भी मिलते हैं तो बड़ी बात होगी। इसके बाद शेष 11 लाख वोटों से भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी की जीत होगी। अगर भाजपा का ये केलकुलेशन सटीक बैठता है तो ये देश में अबतक की सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भी कायम करेगी।