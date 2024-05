Mandi Bhav : दाल के दामों में आई तेजी, नारियल भी हुआ मंहगा, जानिए क्या है आज का मंडी भाव

लगातार बढ़ रहे दाल और नारियल के दाम (Price of pulses and coconut are continuosly increasing )

मार्केट में गर्मी के कारण दाल की सप्लाई कम है। जिसकी वजह से दाल के दाम तेजी से उछाल मार रहे हैं। मसूर के दहलन में 50 से 75 रूपए, तुवर में 100, मूंग में 100 और उड़द में भी 200 रुपए का उछाल देखा गया। वहीं तुवर दाल में 250, चना दाल में 200, मूंग दाल में 100 और मसूर दाल में 50 रुपए का इजाफा देखने को मिला। इधर, गर्मी बढ़ने के कारण नारियल जल्दी खराब हो जाता है। इसलिए व्यापारी जरुरत के हिसाब से ही माल मंगवा रहें हैं। मार्केट में नारियल की डिमांड बढ़ने से इसके दाम बढ़ गए हैं। पिछले पांच दिनों में नारियल का रेट 250-300 रुपए प्रति बोरी बढ़ा है।

जानें इंदौर मंडी के भाव (Know Indore Mandi Rate)

गेहूं मील क्वालिटी – 2450 से 2500 रुपये

मालवराज गेहूं – 2450 से 2550 रुपये

लोकवन – 2550 से 2800 रुपये

चना दाल – 8450 से 8550 रुपये

काबुली चना – 11900 से 12200 रुपये

चना कांटा – 6350 से 6550 रुपये

डॉलर चना – 8510 से 11300 रुपये

चना देशी – 6350 से 6400 रुपये

मसूर दाल – 7150 से 7250 रुपये

तुवर दाल – 14600 से 14700 रुपये

मूंग दाल – 10400 से 10500 रुपये

मोगरा – 4500 से 7000 रुपये

मूंग मोगर – 11000 से 11100 रुपये

उड़द दाल – 11400 से 11500 रुपये

उड़द मोगर – 12000 से 12100 रुपये

बासमती – 11500 से 12500 रुपये

तिबार – 10000 से 11000 रुपये