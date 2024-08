दोनों हाथों से खेलते हैं टीम इंडिया के नए कप्तान सोहम पटवर्धन, अंडर-19 में राहुल द्रविड का बेटा भी

Soham Patwardhan Indian cricket team Under19

इंदौर•Aug 31, 2024 / 08:42 pm• deepak deewan

Soham Patwardhan is the new captain of the Indian cricket team in Under19

Soham Patwardhan is the new captain of the Indian cricket team in Under19 एमपी के सोहम पटवर्धन अंडर-19 में भारतीय क्रिकेट टीम के नए कप्तान होंगे। वे ऑस्ट्रेलिया दौरे IND19 vs AUS19 पर इंडियन टेस्ट टीम की बागडोर संभालेंगे। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए घोषित इंडियन अंडर-19 टीम में राहुल द्रविड के बेटे समित द्रविड़ का भी नाम है। टेस्ट सीरीज में एमपी के इंदौर के सोहम पटवर्धन कप्तानी करेंगे जबकि वनडे सीरीज के लिए मोहम्मद अमान को कप्तान बनाया गया है।