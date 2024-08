छिंदवाड़ा में फिर बढ़ी हलचल, कमलनाथ और नकुलनाथ ने लिया बड़ा फैसला, 4 सितंबर को बुलाई बैठक

छिंदवाड़ा में फिर बढ़ी हलचल, कमलनाथ और नकुलनाथ ने लिया बड़ा फैसला, 4 सितंबर को बुलाई बैठक

भोपाल•Aug 30, 2024 / 09:28 pm• deepak deewan

Kamal Nath Nakul Nath will come to Chhindwara on September 4 एमपी के छिंदवाड़ा में एक बार फिर राजनैतिक हलचलें बढ़ गई हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और क्षेत्र के पूर्व सांसद कमलनाथ तथा उनके बेटे पूर्व सांसद नकुलनाथ के कारण यहां की राजनीति गरमाई है। कांग्रेसी पिता—पुत्र ने यहां 4 सितंबर को बैठक बुलाई है जिसको लेकर तैयारियां भी शुरु हो गई हैं। कमलनाथ और नकुलनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए इलाके में दोबारा सक्रिय होने की ठानी है। यही कारण है कि वे कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक भी ले रहे हैं।