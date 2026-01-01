1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में भाजपा नेता के भांजे पर रेप का आरोप

mp news: पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने भाजपा नेता के भानजे पर दर्ज किया मामला, रायसेन जिले के बरेली का रहने वाला है आरोपी।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Shailendra Sharma

Jan 01, 2026

bhopal

आरोपी हर्ष सिंह की तस्वीर

mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किए जाने का मामला सामने आया है। आरोपी भाजपा नेता का भांजा बताया गया है जिसके खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। फिलहाल आरोपी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ढाई साल से उसका शारीरिक शोषण कर रहा था और खुद को भाजपा नेता का भांजा बताकर उसे धमकाता था। आरोपी युवक का नाम हर्ष सिंह राजपूत है जो कि रायसेन जिले के बरेली का रहने वाला है।

शादी का झांसा देकर किया शारीरिक शोषण

पीड़िता के मुताबिक हर्ष सिंह राजपूत से उसकी पहचान साल 2023 की शुरूआत में हुई थी। बातचीत शुरू हुई तो नजदीकियां बढ़ गईं। उसने शादी का झांसा दिया फिर दोनों लिव इन में रहने लगे। करीब ढाई साल तक वो हर्ष के साथ लिव इन में रही और इस दौरान उसने शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। कुछ महीने पहले हर्ष का व्यवहार बदल गया और वो उसे परेशान करने लगा। अक्टूबर 2025 में उसने हर्ष को किसी दूसरी लड़की के साथ देखा, इस पर दोनों में विवाद हुआ। तब आरोपी हर्ष ने उसे जान से मारने की धमकी दी और संपर्क तोड़ दिया।

भाजपा नेता का भांजा होने की देता रहा धमकी

पीड़िता के मुताबिक आरोपी हर्ष ने उससे संपर्क तोड़ दिया और शादी के वादे से भी मुकर गया। उसने धमकी दी कि मेरे मामा भाजपा नेता हैं और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। महिला थाना प्रभारी अंजना दुबे ने बताया कि आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पीड़िता की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए दुष्कर्म, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कर लिया है। पीड़िता आरोपी हर्ष की धमकी से बुरी तरह डरी हुई है।

ये भी पढ़ें

पड़ोसन बोली- ‘अपने बेटे से तेरे संबंध बनवाऊंगी’, आहत होकर महिला ने दी जान
कटनी
katni

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

01 Jan 2026 04:55 pm

Published on:

01 Jan 2026 04:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में भाजपा नेता के भांजे पर रेप का आरोप

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भोपाल में इस तारीख के बाद बनेंगी 5 नई तहसीलें, प्रस्ताव अटका

bhopal news
भोपाल

MPPSC PCS Notification 2026: अब ‘तुक्का’ पड़ेगा भारी, प्रीलिम्स में पहली बार लागू हुई निगेटिव मार्किंग, 155 पदों पर होगी भर्ती

MPPSC PCS Notification 2026
शिक्षा

MP के जंगलों में किस्मत बदलने वाले लाखों पेड़, 9 जिलों की दीदी-किसान बने लखपति, हजारों को ‘बाजार’ का इंतजार

MP News
Patrika Special News

MPPSC Ayurveda Medical Officer Vacancy: आयुर्वेद मेडिकल अफसर बनने का मौका, बस होनी चाहिए ये योग्यता

MPPSC Ayurveda Medical Officer Vacancy
शिक्षा

AIIMS में मरीज को दिखाने के लिए नहीं बनवाना पड़ेगा पर्चा, नई व्यवस्था शुरु

AIIMS Bhopal
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.