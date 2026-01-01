एमपी में भाजपा नेता के भांजे पर रेप का आरोप

पीड़िता के मुताबिक हर्ष सिंह राजपूत से उसकी पहचान साल 2023 की शुरूआत में हुई थी। बातचीत शुरू हुई तो नजदीकियां बढ़ गईं। उसने शादी का झांसा दिया फिर दोनों लिव इन में रहने लगे। करीब ढाई साल तक वो हर्ष के साथ लिव इन में रही और इस दौरान उसने शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। कुछ महीने पहले हर्ष का व्यवहार बदल गया और वो उसे परेशान करने लगा। अक्टूबर 2025 में उसने हर्ष को किसी दूसरी लड़की के साथ देखा, इस पर दोनों में विवाद हुआ। तब आरोपी हर्ष ने उसे जान से मारने की धमकी दी और संपर्क तोड़ दिया।