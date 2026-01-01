भोपाल में इस तारीख के बाद बनेंगी 5 नई तहसीलें, प्रस्ताव अटका

प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज होने का असर भोपाल पर पड़ा। प्रस्तावित की गईं 5 नई तहसीलों का पुनर्गठन अब जनगणना के बाद ही संभव हो पाएगा। 1 जनवरी 2026 से प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज कर दी जाएंगी। जिससे जिलों, तहसीलों की सीमाएं और नाम में बदलाव नहीं हो पाएगा। जनगणना मार्च 2027 तक पूरी होगी। यानी भोपाल में नहीं सीमाओं का गठन करीब 1.5 साल बाद ही हो पाएगा।