भोपाल में इस तारीख के बाद बनेंगी 5 नई तहसीलें, प्रस्ताव अटका

फोटो- गूगल मैप
MP News: देशभर में जनगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिसके लिए प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज कर दिया गया है। मध्यप्रदेश में 31 दिसंबर को अंतिम तारीख तय की गई थी। जनगणना पूरी होने के बाद ही मध्यप्रदेश में नए जिलों और तहसीलों का गठन किया जा रहा सकेगा।
प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज होने का असर भोपाल पर पड़ा। प्रस्तावित की गईं 5 नई तहसीलों का पुनर्गठन अब जनगणना के बाद ही संभव हो पाएगा। 1 जनवरी 2026 से प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज कर दी जाएंगी। जिससे जिलों, तहसीलों की सीमाएं और नाम में बदलाव नहीं हो पाएगा। जनगणना मार्च 2027 तक पूरी होगी। यानी भोपाल में नहीं सीमाओं का गठन करीब 1.5 साल बाद ही हो पाएगा।
भोपाल में 5 नई तहसीलों के गठन से 8 तहसीलें हो जाएंगी। नए प्रस्ताव के तहत संत हिरदाराम नगर, एमपी नगर, टीटी नगर, पुराने भोपाल और गोविंदपुरा को नई तहसील बनाने की तैयारी है।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग