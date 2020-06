Good News ! ‘Make In India’: हर महीने 50 लाख PPE किट Export करेगा भारत, सरकार ने दिखाई हरी झंडी

नई दिल्ली: आपदा से अवसर, प्रधानमंत्री मोदी ( pm modi ) का दिया ये मूल मंत्र अब सही साबित होने जा रहा है । जब कोरोनावायरस धीरे-धीरे भारत में पैर पसार रहा था उस वक्त हमार पास मेडिकल स्टॉफ ( Medical Staff ) के लिए भी पर्याप्त ppe किट नहीं थी लेकिन उसके बाद कई कंपनियों ने ये प्रोटेक्शन गियर बनाने शुरू कर दिये और अब भारत इन ‘Make In India’ PPE ( Personal Protective Equipment ) kit को निर्यात करने ( PPE KITs Export ) के लिए तैयार है। सरकार ने PPE Kits को निर्यात बैन चीजों की लिस्ट से हटा दिया है और कंपनियों को 50 लाख पीपीई किट निर्यात करने की इजाजत दी है।

खुद कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर ( Commerce and Industry Minister ) पीयूष गोयल ( Piyush Goyal) ने इस बारे में ट्वीट करते हुए सरकार का नोटिफिकेशन शेयर किया है। इसके साथ ही उन्होने ट्वीट में लिखा है कि सरकार ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत बनने का जो सपना देखा, वह अब साकार हो रहा है।

Boosting Make in India exports, Personal Protection Equipment (PPE) medical coveralls for COVID-19 have been allowed with a monthly export quota of 50 lakh. pic.twitter.com/qpebJvqXuy