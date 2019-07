IRCTC Tourism दे रहा है पांच दिनों का केरल टूर पैकेज, जानिए कितने करने होंगे खर्च

नई दिल्ली। आईआरसीटीसी टूरिज्म ( IRCTC Tourism ) पांच दिन और चार रातों के लिए केरल का टूर पैकेज ऑफर कर रहा है। जिसके तहत तीन शहरों कोच्ची, मुन्नार और कुमाराकोम को कवर किया जाएगा। शुरूआती पैकेज 29,910 रुपए प्रति व्यक्ति रखा गया है। यह जयपुर ( Jaipur ) से शुरू होगा। आईआरसीटीसी टूरिज्म की वेबसाइट के अनुसार इंडिगो एयरलाइन( IndiGo Airlines ) की फ्लाइट्स से आप इस यात्रा का आनंद ले सकेंगे।

#IRCTC #Kerala Flight Package takes you to #Kochi, #Kumarakom and #Munnar in God’s own country. Visit natural forests, national parks, museums and more. To #book an amazing tour, visit https://t.co/QLmpngbgL4#tourism #airtourism #travel #airtravel #travelholic #tourpackage pic.twitter.com/55Q4o9ll2E