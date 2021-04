पहला ओवर: हैदराबाद ने भुवनेश्वर को बॉलिंग पर लगाया और पहले ओवर में गए 9 रन। क्रीज पर क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा मौजूद।

हैदराबाद की टीम मैदान पर उतर चुकी है। मुंबई की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत डिकॉक और रोहित करेंगे। हैदराबाद के तरफ से गेंदबाज़ी की कमान भुवनेश्वर के हाथ में होगी

मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। वहीं, रनराइजर्स के कप्तान डेविड वॉर्नर अपनी टीम के साथ गेंदबाजी को उतरेंगे। मुंबई के टीम में सिर्फ एक बदलाव है, वहीं सनराइज़र्स हैदराबाद ने चार बदलाव किए हैं।

प्लेइंग इलेवन:

मुंबई इंडियंसः

सनराइज़र्स हैदराबादः

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग IPL-2021 के इस सीजन में पहले दो मुकाबले हारने के बाद Sunrisers Hyderabad की टीम शनिवार को गत विजेता Mumbai Indians के खिलाफ मैच से वापसी करना चाहेगी। हैदराबाद ने जहां अपने दोनों शुरूआती मुकाबले हारे हैं वहीं मुंबई की टीम को दो में से एक मैच में जीत मिली है। यह देखना दिलचस्प होगा कि हैदराबाद की टीम इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज केन विलियम्सन को खेलाने उतारती है कि नहीं, जिन्हें पहले दो मुकाबलों में एकादश में जगह नहीं मिली थी।

Royal Challenger Bangalore के खिलाफ पिछले मुकाबले में हैदराबाद के बल्लेबाज अच्छी शुरूआत के बाद लड़खड़ा गए थे जिसके कारण उसे जीते हुए में मैच में हार का सामना करना पड़ा था। विलियम्सन को टीम में जगह देने की मांग उठी है और पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग तथा संजय मांजरेकर ने कहा है कि हैदराबाद के बल्लेबाजी लाइनअप के लिए विलियम्सन का एकादश में शामिल होना जरूरी है।

