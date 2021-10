IPL 2021 RCB vs KKR: कोलकाता ने चार विकेट से जीता मुकाबला, क्वॉलीफायर 2 में दिल्ली से होगा मैच

शारजाह। IPL 2021 RCB vs KKR: शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में सोमवार को आईपीएल 2021 के एलिमिनेटर मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने आखिरी रोमांचक ओवर में चार विकेट से मैच जीत लिया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को चार विकेट से हराया और अब दूसरे क्वालीफायर में दिल्ली कैपिटल्स से भिड़ेगी। मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल और युजवेंद्र चहल नियमित अंतराल पर विकेट लेते रहे जिससे कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए 139 रनों के लक्ष्य का पीछा करना मुश्किल हो गया। हालांकि आखिरी में कप्तान इयोन मोर्गन और शाकिब अल हसन को अंतिम ओवर में जीत मिली, क्योंकि उन्हें 6 गेंदों में जीत के लिए 7 रन चाहिए थे। अंतिम ओवर की पहली गेंद पर शाकिब ने एक चौका लगाया और फिर दोनों बल्लेबाजों ने अगली तीन गेंदों में तीन सिंगल के साथ जीत हासिल कर ली।

विराट कोहली आईपीएल 2021 के दूसरे चरण की शुरुआत में ही यह घोषणा कर चुके हैं कि उनका कप्तान के रूप में आरसीबी के लिए यह आखिरी सीजन है। क्वालीफायर-2 में अब केकेआर का दिल्ली कैपिटल्स से मुकाबला होगा। दिल्ली को चेन्नई सुपरकिंग्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। केकेआर और डीसी के बीच मुकाबले की विजेता टीम का चेन्नई से फाइनल में सामना होगा।

इससे पहले 21 रन पर चार विकेट लेने वाले सुनील नारायण की शानदार गेंदबाजी के चलते कोलकाता नाइट राइडर्स ने में RCB को 139 रनों का लक्ष्य दिया। आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और बैंगलोर ने 20 ओवर में सात विकेट खोकर 138 रन बनाए।

कोलकाता की तरफ से नारायण और लॉकी फर्ग्यूसन ने दो-दो विकेट हासिल किए। इससे पहले, आरसीबी की शुरुआती बल्लेबाजी अच्छी रही। सलामी बल्लेबाज देवदत्त पडिकल और कप्तान विराट कोहली ने पहले विकेट के लिए 49 रनों की मजबूत साझेदारी की।

