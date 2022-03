IPL 2022: गुजरात टाइटन्स का फुल स्क्वाड और प्लेयर्स लिस्ट

IPL 2022: गुजरात टाइटन्स आईपीएल में पहली बार भाग लेने जा रही है। गुजरात टाइटन्स को अपना पहला मुकाबला 28 मार्च को लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेलना है। IPL 2022 में कुल 74 मुकाबले होने हैं।

नई दिल्ली Published: March 24, 2022 08:47:12 pm

IPL 2022: आईपीएल 2022 में कुल 10 टीमें खेल रही है। लीग में इस बार दो नई टीमें भी भाग ले रही है। इनमें गुजरात टाइटन्स और लखनऊ सुपर जायंट्स शामिल है। गुजरात टाइटन्स को अपना पहला मुकाबला 28 मार्च को लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेलना है। गुजरात टाइटन्स ने हार्दिक पांड्या को 15 करोड़, राशिद खान को 15 करोड़ और शुभमन गिल को 8 करोड़ में रिटेन किया था। IPL 2022 में कुल 74 मुकाबले होने हैं। इसमें 70 लीग के राउंड के मैच जबकि 4 प्लेऑफ के मैच शामिल हैं। बीसीसीआई ने लीग राउंड के मैच महाराष्ट्र में कराने का फैसला लिया है।

gujarat titans full squad

गुजरात टाइटन्स का फुल स्क्वाड

हार्दिक पांड्या (कप्तान), शुभमन गिल, राशिद खान, रहमानुल्ला गुरबाज, मोहम्मद शमी, लॉकी फर्ग्यूसन, अभिनव सदरंगानी, राहुल तेवतिया, नूर अहमद, आर साई किशोर, डोमिनिक ड्रेक, जयंत यादव, विजय शंकर, दर्शन नालकांडे, यश दयाल, अल्जारी जोसेफ, प्रदीप सांगवान, डेविड मिलर, रिद्धिमान साहा, मैथ्यू वेड, गुरकीरत सिंह, वरुण आरोन।



कब, कहां, किसके साथ होगी भिड़ंत..

28 मार्च : गुजरात टाइटन्स vs लखनऊ सुपर जायंट्स, शाम 7.30 बजे, वानखेड़े स्टेडियम

2 अप्रैल : गुजरात टाइटन्स vs दिल्ली कैपिटल्स, शाम 7.30 बजे, एमसीए स्टेडियम, पुणे

8 अप्रैल : पंजाब किंग्स vs गुजरात टाइटन्स, शाम 7:30 बजे, ब्रेबोर्न स्टेडियम – सीसीआई

11 अप्रैल : सनराइजर्स हैदराबाद vs गुजरात टाइटन्स, शाम 7:30 बजे, डीवाई पाटिल स्टेडियम

14 अप्रैल : राजस्थान रॉयल्स vs गुजरात टाइटन्स, शाम 7:30 बजे, डीवाई पाटिल स्टेडियम

17 अप्रैल : गुजरात टाइटन्स vs चेन्नई सुपर किंग्स, शाम 7:30 बजे, एमसीए स्टेडियम, पुणे

23 अप्रैल : कोलकाता नाइट राइडर्स vs गुजरात टाइटन्स, 3:30 बजे, डीवाई पाटिल स्टेडियम

27 अप्रैल : गुजरात टाइटन्स vs सनराइजर्स हैदराबाद, शाम 7:30 बजे, वानखेड़े स्टेडियम

30 अप्रैल : गुजरात टाइटंस vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, दोपहर 3:30 बजे, ब्रेबोर्न स्टेडियम – सीसीआई

3 मई : गुजरात टाइटन्स vs पंजाब किंग्स, शाम 7:30 बजे, डीवाई पाटिल स्टेडियम

6 मई : गुजरात टाइटन्स vs मुंबई इंडियंस, शाम 7:30 बजे, ब्रेबोर्न स्टेडियम – सीसीआई

10 मई : लखनऊ सुपर जायंट्स vs गुजरात टाइटन्स, शाम 7:30 बजे, एमसीए स्टेडियम, पुणे

15 मई : चेन्नई सुपर किंग्स vs गुजरात टाइटन्स, 3:30 बजे, वानखेड़े स्टेडियम

19 मई : रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर vs गुजरात टाइटन्स शाम 7:30 बजे वानखेड़े स्टेडियम।

ग्रुप-B में खेलेगी गुजरात टाइटन्स

इस सीजन के लिए सभी 10 टीमों को दो ग्रुपों में बांटा गया है। ग्रुप-A में पांच और और ग्रुप-B में पांच टीमें होंगी। एक टीम को ग्रुप राउंड में कम से कम 14 मैच खेलने होंगे। ग्रुप-ए में मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल, कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स शामिल हैं जबकि ग्रुप-बी में चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइज हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटन्स की टीमें है।

