दिल्ली में दिखेगी धनुष तोप की ताकत

सेना के पास सबसे शक्तिशाली तोप में शामिल धनुष का शौर्य इस बार भी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में देखने को मिलेगा। गन कैरिज फैक्ट्री (जीसीएफ) से एक तोप इस समारोह के लिए भेजी गई है। इस मौके पर इसकी क्षमताएं देश और दुनिया के लोगों को बताई जाएंगी। पहले भी यह तोप परेड का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज के निगमीकरण के बाद यह पहला मौका होगा।

Jabalpur is one of the leading cities in the production of weapons for the army. These products also included a 155 mm 45 caliber Dhanush cannon.