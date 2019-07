शौचालय निर्माण में हुए भ्रष्टाचार का खुला पोल, नगर निगम पर उठ रहे हैं सवाल

जगदलपुर। नगर निगम के द्वारा बनाई गई शौचालय निर्माण की जांच के लिए जांच समिति ने शहर के कई वार्डो में हितग्राहियों के यहां पहुंचकर उनके शौचालयों की जांच की। इस जांच की रिपोर्ट (Chhattisgarh scam) बनाकर वे निगम आयुक्त को सौंपेंगे। लेकिन इस जांच को कई पार्षदों ने बड़ी जीत बताते हुए कहा कि अब मामले की सच्चाई सामने आएगी।

ऐसा क्या हुआ की CPI के नेता कहने लगे, कांग्रेस सरकार की सच्चाई आई सामने



जांच समिति में रामाश्रय सिंह, यशवद्र्धन राव, लक्ष्मी कश्यप, राधा बघेल, सुषमा सुता, राधिका यादव, सुषमा कश्यप व निगम के ईई दत्ता, सब इंजीनियर मुगल साहू मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री व मदर टेरेसा वार्ड के पार्षद ने बताया कि नगर निगम की सामान्य सभा मे आज से डेढ़ वर्ष पूर्व निगम द्वारा बनाये लगभग 3600 शौचालय के निर्माण में हुई भारी भ्रष्टाचार के मामले को उठाया था।

लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आगामी होने वाले समान्य सभा को ध्यान में रखते हुए निगम शासन के प्रशासन ने आनन फानन में बिना पत्रक दिए जांच समिति के सदस्यों को फ़ोन से ही बुला लिया।

Bhima Mandavi Murder Case: श्यामगिरी घटना का होगा पर्दाफाश, अधिकारी ने आयोग को सौंपी जांच रिपोर्ट

जांच समिति ने रमैया वार्ड, शिव मंदिर वार्ड, भैरम देव वार्ड, वीर सावरकर वार्ड, लालबहादुर शास्त्री वार्ड, अब्दुल कलाम वार्ड, गुरु घासीदास वार्ड, संतोषी वार्ड, बलिराम कश्यप वार्ड व मदर टेरेसा वार्ड में बने शौचालयों का निरक्षण किया। जांच में सभी जगह अनियमितता पाई गई भ्रस्टाचार किया गया है। पार्षदों ने महापौर से मांग की है शीघ्र ही दोषियो पर कठोर कार्रवाई की जाए।

Click here for more Chhattisgarh scam News .