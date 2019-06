राजस्थान में सांसद कार्यकाल पर धर्मेंद्र कर रहे खुलासे पर खुलासे! अब वसुंधरा राजे को लेकर कह डाली ये बात

जयपुर।

राजस्थान से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचलों के बीच बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र ( Bollywood Veteran actor dharmendra ) अपने सांसद कार्यकाल के दिनों को याद करते हुए एक के बाद एक कई खुलासे करने में लगे हुए हैं। इसके लिए वो अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से वो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीकानेर से सांसद कार्यकाल के दौरान हुए कामकाज को लोगों के बीच रख रहे हैं। फिलहाल धर्मेंद्र ने एक ताज़ा ट्वीट किया है, जिसमें वो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ नज़र आ रहे हैं। ट्वीट में साझा की गई तस्वीर पुरानी है जब वो प्रदेश में सांसद थे। वहीं तस्वीर के साथ ही धर्मेंद्र ने सांसद कार्यकाल के दौरान खर्च किये गए बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है।

गौरतलब है कि धर्मेन्द्र 2004 से 2009 तक बीकानेर से भाजपा के लोकसभा सांसद रह चुके हैं। 2004 को हुए लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस के रामेश्वर लाल को हराते हुए बीकानेर से बीजेपी सांसद बने थे। लेकिन उसके बाद धर्मेंद्र लोकसभा में ग़ैरहाज़िरी को लेकर लगातार चर्चा में रहे। यही वजह रही कि वो स्थानीय लोगों और विरोधियों के निशाने पर लगातार रहे।



ये लिखा धर्मेंद्र ने

धर्मेंद्र ने ट्वीट करते हुए लिखा, ''मुझे जितना बजट मिला, मैंने उससे ज़्यादा खर्च किया... जितना मुझे माननीय मुख्यमंत्री साहिबा ने बीकानेर के लिए आवंटित किया था... केंद्र ने भी मेरी जी-तोड़ कोशिश में कुछ मदद की...''

I did much more, than the budget. Honourable CM Sahiba allotted me for Bikaner. My painful efforts helped me , something from the Centre 🙏 pic.twitter.com/ArK6ZZQNzb