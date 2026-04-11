Rajasthan Politics : ‘अगर यहां मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे होतीं तो…’, जयपुर में अखिलेश यादव का बड़ा बयान, भिड़ गए समर्थक और विरोधी ! 

Akhilesh Yadav Jaipur Visit
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने शुक्रवार को जयपुर दौरे के दौरान राजस्थान की वर्तमान सरकार और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व पर तीखा प्रहार किया। मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने राजस्थान की राजनीति के सबसे संवेदनशील मुद्दे- 'नेतृत्व परिवर्तन' पर चोट करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का पक्ष लिया। उनके इस बयान के बाद राजस्थान से लेकर दिल्ली तक की सियासत गरमा गई है।
जयपुर में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के चयन पर तंज कसा। उन्होंने कहा, "यहां की मुख्यमंत्री अगर वसुंधरा राजे होतीं तो राजस्थान ज्यादा तरक्की करता। पर्ची वाले मुख्यमंत्री किसी का भला नहीं कर सकते।" अखिलेश का इशारा उस घटनाक्रम की ओर था जब भजनलाल शर्मा का नाम दिल्ली से आई एक पर्ची के जरिए तय हुआ था।
अखिलेश यादव का यह बयान जंगल की आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गया। इसके बाद दो गुटों में तीखी बहस शुरू हो गई:
अखिलेश यादव ने केवल राजस्थान ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय मुद्दों पर भी भाजपा को घेरा।
समाजवादी पार्टी के 'PDA' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि जहाँ भाजपा है, वहाँ पीड़ा है और जहाँ पीड़ा है, वहाँ PDA है। वहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि हमारे इंडिया गठबंधन के साथी चाहते थे कि नीतीश जी प्रधानमंत्री बनकर रिटायर हों, लेकिन अब लग रहा है कि वे राज्यसभा सदस्य के रूप में ही रिटायर हो जाएंगे।
राजनीति के बीच अखिलेश ने जयपुर की संस्कृति की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पिंक सिटी की विरासत और संस्कृति अपने आप में अनोखी है। साथ ही, उन्होंने पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हुए विश्वास जताया कि ममता बनर्जी वहां ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रही हैं।
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