Rajasthan Politics : ‘अगर यहां मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे होतीं तो…’, जयपुर में अखिलेश यादव का बड़ा बयान, भिड़ गए समर्थक और विरोधी ! 

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने शुक्रवार को जयपुर दौरे के दौरान राजस्थान की वर्तमान सरकार और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व पर तीखा प्रहार किया। मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने राजस्थान की राजनीति के सबसे संवेदनशील मुद्दे- 'नेतृत्व परिवर्तन' पर चोट करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का पक्ष लिया। उनके इस बयान के बाद राजस्थान से लेकर दिल्ली तक की सियासत गरमा गई है।