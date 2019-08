ज्यूस पीने जा रहे दम्पत्ति को ऑडी ने टक्कर मारी, गर्भवती थी महिला

जयपुर

Audi Hit Couple In Jaipur पिछले दिनों जयपुर शहर में (BMW Accident Case) ऑडी कार से हुए हादसे के घाव अभी तक ताजा हैं। इस बीच बीती रात (Accident In Jaipur) जयपुर शहर में एक बार फिर एक लग्जरी कार ने एक परिवार की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। इस बार हवा की रफ्तार से दौड़ रही (Audi Car) ऑडी कार ने स्कूटी सवार दम्पत्ति को टक्कर मार दी। जिस महिला को टक्कर मारी गई (woman was pregnan) वह गर्भवती थी और हादसे के बाद उसकी हालत गंभीर हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर महिला और उसके (New Born Baby)अजन्मे बच्चे को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं।

मौके पर पहुंची दुर्घटना थाना साउथ पुलिस ने बताया कि त्रिवेणी नगर निवासी भानूप्रताप और उनकी पत्नी के साथ यह हादसा हुआ। रात करीब दस बजे वह भानू अपनी पत्नी को लेकर रिद्धि-सिद्धि पर ज्यूस पीने आ रहे थे। इसी दौरान रिद्धि-सिद्धि के पास तेज रफ्तार ऑडी कार ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद भी कार चालक ने कार धीमी नहीं की और कार को उसी रफ्तार से भगाकर ले गया। हादसे में स्कूटी बुरी तरह से चकनाचूर हो गई। लोग मौके पर जमा हो गए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने भानू और उनकी पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया। भानू को आज छुट्टी दे दी गई है। इस बीच भानू की पत्नी का उपचार जारी है। चिकित्सकों का कहना है कि गर्भवती महिला टक्कर लगने से कुछ फीट दूर जाकर गिरी है। इस कारण इंटरनल डैमेज भी हो सकता है। सीसीटीवी कैमरों की मदद लेने की कोशिश पुलिस कर रही है।

इससे पहले भी देर रात और सवेरे जल्दी के समय वाहनों की गति बेलगाम रही है। जयपुर शहर में हादसे इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि कई बार हाईकोर्ट जज तक भी हादसों पर सख्त टिप्पणी करते हैं। उसके बाद भी वाहन चालक रात के अंधेरे में तेज रफ्तार वाहन चलाने से बाज नहीं आते। जयपुर शहर में पिछले दिनों इसी तरह से हुए दो हादसों में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है।

प्रतीकात्मक फोटो