राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव से पहले आई बड़ी खुशखबरी, भजनलाल सरकार के मंत्री ने दे दिए ऐसे संकेत

पहले यह नियम जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से लागू किया गया था, लेकिन समय के साथ सरकारी कर्मचारियों को इससे राहत दी जा चुकी है। इसलिए जनप्रतिनिधियों पर दो संतान की शर्त अब व्यवहारिक नहीं रही। उधर, विधानसभा में भी यह मामला उठ चुका है।