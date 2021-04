जयपुर: ये क्या? सरकार की नाक के नीचे RTPCR जांच में 'अवैध' वसूली !

जयपुर।

प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच आमजन को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 अप्रैल को निजी अस्पतालों और लैब में कोरोना आरटीपीसीआर टेस्ट की दर घटाकर 350 रुपये की थी लेकिन कुछ निजी अस्पताल निर्धारित राशि से अधिक वसूल रहे हैं। भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने जयपुर के एक निजी अस्पताल पर ऐसा ही आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा है।

हिमांशु शर्मा ने जयपुर के प्रतापनगर स्थित एक निजी अस्पताल द्वारा आरटीपीसीआर टेस्ट के नाम पर निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने के आरोप लगाए हैं। शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 अप्रैल को ट्वीट कर आरटीपीसीआर टेस्ट की पूरे भारत में सबसे कम दर राजस्थान में होने का दावा किया था, लेकिन मुख्यमंत्री के इस दावे की जयपुर में ही धज्जिया उड़ती हुई दिख रही है।

हिमांशु शर्मा ने ट्वीट करते हुए दी प्रतिक्रिया के साथ ही निजी अस्पताल की दो रसीदें भी साझा की हैं, जिसमें एक रसीद 15 अप्रैल की, तो दूसरी 19 अप्रैल की है। उन्होंने कहा कि कुछ अस्पताल 150 रुपए सर्विस चार्ज या टैक्स के नाम पर जांच के 500 रूपए तक वसूल रहे हैं।

1. RT-PCR Rate in Rajasthan (15.04.2021) 500/-



2. Announcement by Shri @ashokgehlot51 on 17.04.2021 to reduce the rates of RT-PCR in Rajasthan claiming it to be lowest in Rajasthan



3. RT-PCR Rate in Rajasthan (19.04.2021) 350+150@DrSatishPoonia #CovidGhotalaInRaj pic.twitter.com/HIdGB5yjvO