राजस्थान: BSP से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों को लेकर अब आई ये ताज़ा अपडेट

राजस्थान: BSP से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों को लेकर अब आई ये ताज़ा अपडेट

BSP MLA to take Congress membership in presence of Sonia Gandhi: राजस्थान में बसपा ( BSP ) से कांग्रेस ( Congress ) में शामिल हुए छह MLA की आधिकारिक सदस्यता नवरात्र के दौरान सोनिया गांधी ( Sonia Gandhi ) के मौजूदगी में हो सकती है। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की ओर से सोनिया गांधी के कार्यालय से मुलाकात का समय मंगा गया है।