द्रव्यवती पर एलिवेटेड रोड…बड़ा अपडेट आया सामने, DPR को मंजूरी…छह माह में बनेगी

जयपुर. द्रव्यवती नदी बहाव क्षेत्र में प्रस्तावित एलिवेटेड रोड की डीपीआर को शुक्रवार को पब्लिक वर्क्स कमेटी (पीडब्ल्यूसी) की बैठक में मंजूरी दी गई। डीपीआर बनाने में जेडीए छह करोड़ रुपए खर्च करेगा। छह माह में जेडीए डीपीआर बनवाएगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। माना जा रहा है कि पहले चरण में जेडीए पांच से छह किमी के हिस्से में ही एलिवेटेड रोड बनवाएगा। उसके बाद कई चरणों में एलिवेटेड रोड का काम पूरा किया जाएगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट रिप्लाई में नदी के बहाव क्षेत्र में एलिवेटेड रोड बनाए जाने की घोषणा की थी।
कल्वर्ट बनाने में खर्च होंगे 16 करोड़ से अधिक
नदी पर प्रस्तावित चार कल्वर्ट (छोटे पुल) बनाने में जेडीए 16.67 करोड़ रुपए खर्च करेगा। ये कल्वर्ट कटेवा नगर, न्यू आतिश मार्केट के पीछे, देवरी एसटीपी के पास और रीको एसटीपी के पास बनाए जाएंगे। इसके अलावा द्रव्यवती नदी के किनारे आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण और विकास के लिए 7.90 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जयसिंहपुरा खोर क्षेत्र में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद को प्रस्तावित आउटडोर स्टेडियम के लिए आवंटित भूमि की प्लानिंग का अनुमोदन भी किया गया।
ये काम भी होंगे
-जोन-6 की लोहामंडी योजना के शेष क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए 6.09 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
-ग्राम शिवदासपुरा, चंदलाई और बरखेड़ा क्षेत्र में प्रारंभिक लैंड पूलिंग स्कीम प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई। अधिकारियों को तय समय में काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से शहर की यातायात व्यवस्था और आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी।
-सिद्धार्थ महाजन, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण
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