महंगे टिकट, बदरंग विरासत: आमेर महल की दीवारों पर स्याह सच

जयपुर. पुरातत्व विभाग ने अपनी आय बढ़ाने के लिए 1 जनवरी से जयपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में टिकट दरें दुगनी कर दी हैं। लेकिन महंगे टिकट खरीदने के बावजूद पर्यटकों को प्रदेश की विरासत बदरंग रूप में देखने को मिल रही है। आमेर महल, जो पूरे प्रदेश में टिकट से सर्वाधिक कमाई करता है, वहां आने वाले पर्यटक मूल स्वरूप की जगह दीवारों पर तीन अलग-अलग रंग देखकर विचलित हो रहे हैं। महल की दीवारें कहीं काली, कहीं सफेद और कहीं पुराने पीले रंग में नजर आती हैं। मुगल गार्डन, सुख मंदिर और मानसिंह महल के रास्तों की दीवारें कहीं पूरी तरह काली पड़ चुकी हैं, कहीं सफेद नजर आती हैं और कहीं पुराने पीले रंग में हैं।