छह साल की मासूम को दरिंदे के चंगुल से बचाया, जयपुर पुलिस ने किया सम्मानित

जयपुर. जयपुर में छह साल की मासूम को अपराधी के चंगुल से बचाने वाले जवाहर नगर के चारों किशोरों को पुलिस ने सम्मानित किया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध बीएल सोनी ( Additional Director-General of Police Crime BL Soni ) ने चारों किशोरों को पुलिस मुख्यालय ( Jaipur police honored 4 teenagers ) आमंत्रित कर सम्मानित किया।

सम्मानित होने वाले किशोर जवाहर नगर कच्ची बस्ती टीला नंबर 5 के निवासी 15 वर्षीय मनीष, 18 वर्षीय अमित, 18 वर्षीय रोहित और 14 वर्षीय बादल है।

प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह के साथ ही नकद पुरस्कार

गौरतलब है कि किशोरों ने जवाहर नगर थाना इलाके में गुरुवार सायं 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का प्रयास ( Attemp to Rape with 6 year old girl ) करने वाले को पकड़कर पुलिस के हवाले किया।

इन किशोरों की सूझबूझ के लिए बीएल सोनी ने प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह के साथ ही नकद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया।

किशोरों ने जिम्मेदार नागरिक होने के दायित्व को बखूबी निभाया

सोनी ने इन किशोरों द्वारा दुष्कर्म का प्रयास कर रहे अपराधी के चुंगल से बच्ची को बचाने के कार्य की प्रशंसा की तथा इसे अनुकरणीय बताया। उन्होंने कहा कि इन किशोरों ने एक जिम्मेदार नागरिक होने के दायित्व का बखूबी से निर्वहन किया है। उन्होंने चारों किशोरों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

यह था मामला

गुरुवार शाम जवाहर नगर थाना ( Jaipur Jwahar Nagar Thana ) टीला नंबर 5 निवासी छह वर्षीय बच्ची घर पर अकेली थी। बच्ची की मां मजदूर करने गई थी। तभी पड़ोस में रहने वाला रौनक उसे दोपहर साढ़े तीन बजे बहला-फुसलाकर करीब एक किलोमीटर दूर पहाड़ी के पीछे ले गया। वहां गलत काम करने का प्रयास करने लगा।

वहां क्रिकेट खेल रहे एक ने आरोपित को बच्ची के साथ बलात्कार करने का प्रयास करते हुए देख लिया। लड़के ने अपने साथियों को बुला लिया और आरोपित की धुनाई कर दी। लोगों को पता चला तो उन्होंने ने भी आरोपित से मारपीट कर पुलिस के हवाले कर दिया।