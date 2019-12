Hanuman Beniwal बोले, 'राजस्थान में कहीं इस फिल्म से कानून व्यवस्था ना बिगड़ जाए'

जयपुर।

नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ( hanuman beniwal ) ने इस शुक्रवार को रिलीज़ हुई फिल्म पानीपत ( Film panipat ) को लेकर राजस्थान में कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताई है। बेनीवाल ने ट्वीट करते हुए फिल्म के विवादित हिस्सों पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ( Prakash Javdekar ) और सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ़ फिल्म सर्टिफिकेशन अध्यक्ष प्रसून जोशी ( CBFC Chairman Prasoon Joshi ) का ध्यान आकर्षित किया है।



सांसद बेनीवाल ने ट्वीट में एक न्यूज़ आर्टिकल को शेयर करते हुए लिखा, 'मैं सीबीएफसी, प्रकाश जावड़ेकर और प्रसून जोशी से फिल्म पानीपत से जुड़े विवादित मामले को देखने की दरख्वास्त करता हूं। कृपया इसे देखें ताकि प्रदर्शन और कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े। कोई भी फिल्म और कला इतिहास को गलत तरीके से पेश नहीं कर सकती।

I request #CBFC @PrakashJavdekar @prasoonjoshi_ to look into the matter #panipatmovie to avoid protest,law & order problem. No Film or Art can misreport history. https://t.co/o6RwWjNhiF