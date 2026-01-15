— तीन साल बाद कल से हीरापुरा बस टर्मिनल शुरू होगा, 200 फीट चौराहा नो-पार्किंग जोन

जयपुर। जयपुर में तीन साल हीरापुरा बस टर्मिनल को शुरू किया जा रहा है। 16 जनवरी से शहर को नए साल पर नए बस स्टैंड की सौगात मिलेगी। राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है। हीरापुरा बस टर्मिनल से अजमेर की ओर से जाने वाली बसों का संचालन किया जाएग। रोज यहां से 500 बसों का संचालन होगा। इसी के साथ 200 फीट चौराहा को कल से नो-पार्किंग जोन घो​षित कर दिया जाएगा। यहां बसों का ठहराव नहीं होगा। यात्रियों को हीरापुरा बस टर्मिनल से ही बसें मिलेंगी। इससे दो फायदे यह होंगे कि 200 फीट चौराहे पर सुबह-शाम लगने वाले जाम से शहर को निजात मिलेगी। वहीं, अजमेर की ओर जाने वाले यात्रियों को रोडवेज और निजी बसों के लिए अब सिंधी कैंप जाने की जरूरत नहीं होगी। गौरतलब है कि पिछले तीन साल से हीरापुरा बस टर्मिनल बनकर तैयार हो गया था। लेकिन यहां बसों का संचालन शुरू नहीं हो सका।