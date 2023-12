कांग्रेस राज में 19 में से 17 परीक्षा पेपर लीक हुए, दोषियों को मिलेगी सजा : CM Sharma

जयपुरPublished: Dec 26, 2023 10:11:46 pm Submitted by: जमील खान

Congress Followed policy of Appeasement, Says CM Sharma : श्रीगंगानगर/श्रीकरणपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में अब जन-जन की पार्टी का राज है। जनता जो चाहेगी वही काम होगा। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में विधायक अपने इलाके के मुख्यमंत्री थे और ये मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के पर्याय थे। अब यह नहीं होगा।

