चार लाख से ज्यादा यात्री इसलिए नहीं आए एयरपोर्ट...?

13th Rank of Jaipur Airport in new list...देश के टॉप टेन एयरपोर्ट की सूची से जयपुर इंटरनेशल एयरपोर्ट बाहर हो गया। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से छोटे कई एयरपोर्ट इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं।