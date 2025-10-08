Drone Photos: जयपुर सिलेंडर ब्लास्ट के बाद दर्दनाक था मंजर…हवा में उड़ रहे थे लोहे के टुकड़े, घरों की खिड़कियां तक हिल गईं



-हादसे का समय रात 10 बजकर 15 मिनट, जयपुर से दूरी 52 किलोमीटर, हादसे का कारण अवैध कट से टर्न।

-एक की मौत, तीन घायल और पांच गाड़ियां जलीं, सात किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा।

-सावरदा पुलिया के पास हादसा, दोनों ओर का ट्रैफिक रोका गया, दस किलोमीटर दूर तक सुनाई दिए धमाके।

-दो किलोमीटर तक दिख रही थी लपटें, 100 से अधिक सिलेंडर भरे थे ट्रक में, ब्लास्ट से दूर तक खेतों में जाकर गिरे सिलेंडर।