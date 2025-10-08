Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Drone Photos: जयपुर सिलेंडर ब्लास्ट के बाद दर्दनाक था मंजर…हवा में उड़ रहे थे लोहे के टुकड़े, घरों की खिड़कियां तक हिल गईं

Jaipur Gas Cylinder Blast: आग लगते ही ट्रक में रखे सिलेंडर तेजी से फटने लगे, जिससे जोरदार धमाके हुए। स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाकों की आवाजें इतनी तेज थीं कि आसपास के मकानों की खिड़कियां तक हिल गईं।

4 min read

जयपुर

image

Arvind Rao

Oct 08, 2025

Jaipur Gas Cylinder Blast
Play video

Jaipur Gas Cylinder Blast (All photo source Dinesh Dabi)

Jaipur Gas Cylinder Blast: जयपुर: जयपुर-अजमेर एक्सप्रेस हाइवे मंगलवार रात फिर आग से दहल उठा। सावरदा पुलिया के पास देर रात 150 एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक को अजमेर की तरफ से आ रहे केमिकल से भरे टैंकर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ट्रक में भीषण आग लग गई।


बता दें कि एक के बाद एक सिलेंडर फटने लगे। लगातार हुए धमाकों से करीब दस किलोमीटर तक हाइवे दहल उठा। आग के बाद टैंकर के चालक और खलासी लापता है।

वहीं, पुलिस को मौके से राख और हड्डियां मिली हैं, जिसे देर रात एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। इसकी एफएसएल जांच के बाद मृतक की जानकारी प्राप्त हो पाएगी।


हादसा इतना भीषण था कि लपटें दो किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। हादसा अजमेर से जयपुर की लेन पर महादेव होटल के पास हुआ। विस्फोट इतने जोरदार थे कि लोहे के टुकड़े 280 मीटर दूर तक हवा में उड़कर गैस सिलेंडर से भरे ट्रक को केमिकल के टैंकर ने मारी टक्कर गिरे।


धमाकों की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। आग की चपेट में ट्रक, ट्रेलर, मार्बल से भरा एक अन्य ट्रक, दो खाली ट्रक सहित पांच वाहन जलकर खाक हो गए। कुछ लोगों के घायल होने की भी सूचना है।


मौके पर मौजूद जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि टक्कर से टैंकर का कैबिन चकनाचूर हो गया और सिलेंडरों में आग लग गई। इस हादसे ने भांकरोटा हादसे जैसा मंजर दिखा दिया।

हादसे के बाद दोनों तरफ से हाइवे बंद कर दिया गया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई और कई किलोमीटर तक जाम लग गया।

घरों से बाहर भागे लोग


आग लगते ही ट्रक में रखे सिलेंडर तेजी से फटने लगे, जिससे जोरदार धमाके हुए। स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाकों की आवाजें इतनी तेज थीं कि आसपास के मकानों की खिड़कियां तक हिल गईं। धमाकों की दहशत से स्थानीय निवासी अपने घरों से बाहर निकल आए और घटना स्थल से दूर भागते नजर आए। पुलिस ने एहतियातन आसपास के इलाकों को खाली कराना शुरू कर दिया।


बचने के लिए दौड़े होटलकर्मी


जिस जगह सिलेंडर फट रहे थे, वहां पास ही एक होटल है। धमाके सुनकर होटल और उसके आसपास के लोग जान बचाने के लिए भाग निकले, लेकिन कुछ लोग आग की चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि ट्रक में 100 से अधिक सिलेंडर भरे हुए थे जो एक के बाद एक फटते गए। वहीं, हादसे के बाद ट्रक चालक और खलासी का पता नहीं चल पाया।


कब-कैसे और कितने बजे हुई घटना


-हादसे का समय रात 10 बजकर 15 मिनट, जयपुर से दूरी 52 किलोमीटर, हादसे का कारण अवैध कट से टर्न।
-एक की मौत, तीन घायल और पांच गाड़ियां जलीं, सात किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा।
-सावरदा पुलिया के पास हादसा, दोनों ओर का ट्रैफिक रोका गया, दस किलोमीटर दूर तक सुनाई दिए धमाके।
-दो किलोमीटर तक दिख रही थी लपटें, 100 से अधिक सिलेंडर भरे थे ट्रक में, ब्लास्ट से दूर तक खेतों में जाकर गिरे सिलेंडर।


अस्पतालों में अलर्ट


एसएमएस में वार्ड रिजर्व आग पर काबू पाने के लिए अलग-अलग इलाकों से दमकलें बुलवाई गई थी। सिलेंडरों के फटने से आग लगातार बढ़ रही थी, जिससे हालात पर काबू पाना मुश्किल हो रहा थी।


प्रशासन ने आसपास के अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है। बचाव कार्य के लिए एंबुलेंस भी मौके पर पहुंच गई। वहीं, एसएमएस अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में वार्ड रिजर्व कराया गया।


सीएम के निर्देश पर ग्रीन कॉरिडोर


इधर, सावरदा सिलेंडर हादसे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुख जताया है। शर्मा ने डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, विधायक कैलाश वर्मा को मौके पर स्थिति का जायजा लेने के लिए देर रात मौके पर भेजा। साथ ही जिला कलक्टर और एसपी को मौके पर पहुंच कर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दु:खद घटना में हर संभव मदद की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Drone Photos: जयपुर सिलेंडर ब्लास्ट के बाद दर्दनाक था मंजर…हवा में उड़ रहे थे लोहे के टुकड़े, घरों की खिड़कियां तक हिल गईं

