जेडीए कर रहा ऑनलाइन सेवाओं को लेकर जागरूक

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण ने बुधवार को राजस्थान इन्टरनेशनल सेन्टर में जेडीए की ऑनलाइन सेवाओं और कार्यप्रणाली के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) डॉ. प्रिया बलराम शर्मा, सलाहकार (आइटी) आर.के. शर्मा और सिस्टम एनालिस्ट महिपाल चंपावत ने मीडिया प्रतिनिधियों व सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जेडीए की सेवाओं के संबंध में जानकारी प्रदान की।
कार्यशाला में उपायुक्त अपूर्वा परवाल ने जेडीए से पट्टे के लिए आवेदन करने से लेकर पट्टा रजिस्टर्ड होने तक की पूरी प्रक्रिया को उदाहरण सहित स्टेप-बाय-स्टेप समझाया गया। जेडीए के प्रमुख कार्यों, क्षेत्राधिकार, प्रशासनिक जोन, बाउंड्री और जेडीए रीजन आदि के बारे में भी बताया गया। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और नागरिकों तक जेडीए की पहलों की सटीक जानकारी पहुंचाना है।
