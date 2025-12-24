जेडीए कर रहा ऑनलाइन सेवाओं को लेकर जागरूक

कार्यशाला में उपायुक्त अपूर्वा परवाल ने जेडीए से पट्टे के लिए आवेदन करने से लेकर पट्टा रजिस्टर्ड होने तक की पूरी प्रक्रिया को उदाहरण सहित स्टेप-बाय-स्टेप समझाया गया। जेडीए के प्रमुख कार्यों, क्षेत्राधिकार, प्रशासनिक जोन, बाउंड्री और जेडीए रीजन आदि के बारे में भी बताया गया। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और नागरिकों तक जेडीए की पहलों की सटीक जानकारी पहुंचाना है।