राजस्थान में बदला मौसम, शेखावाटी समेत कई जिलों में हुई झमाझम बारिश

Latest Rain News in Rajasthan : राजस्थान में लंबे इंतजार के बाद बारिश की अच्छी खबर है। गर्मी और उमस से बेहाल लोगों ने बारिश ( Rain in Rajasthan ) आने के बाद राहत की सांस ली। लेकिन मेघ प्रदेश के कुछ जिलों में ही मेहरबान रहे। Jaisalmer, Barmer समेत आस-पास के कई जिलों में अंधड़ ( Dust Storm in Rajasthan ) चलने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। प्रदेश के Udaipur, Jhalawar, Pali, Sikar में बरसात ( Rain ) हुई।