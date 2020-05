राजस्थान पर फिर टिड्डियों का हमला, अब आसमान से रखेंगे नजर

जयपुर। कोरोना वायरस के महासंकट के बीच भारत सरकार के साथ ही लोगों खासकर किसानों के लिए टिड्डियों का हमला नई मुसीबत बन गया है। राजस्थान सहित, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश में इन टिड्डियों ने किसानों की नाक में दम कर दिया है। पाकिस्तान की ओर से लाखों करोड़ों की संख्या में आ रहे ये टिडडी दल दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। सरकार और किसानों की ओर से किए जा रहे सभी प्रयास विफल होते दिख रहे हैं। कीटनाशकों के छिड़काव के बावजूद इन दलों की संख्या कम नहीं हो रही है। वहीं किसान कहीं बर्तन तो कहीं डीजे बजाकर इन टिड्डियों पर काबू करने की कोशिश कर रहे हैं।

Rajasthan: Agriculture Department used drones to monitor movement of the locusts in Jaipur's Samode yesterday. Dr Om Prakash Choudhary, Commissioner, Agricultural Department says, "We will use drones to monitor locusts in the terrains which are difficult for us to access". pic.twitter.com/cBtAAiEXBN