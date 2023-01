Good News : जयपुर से जोधपुर और ​नई दिल्ली के लिए चलेगी मिनी वंदेभारत !

जयपुरPublished: Jan 25, 2023 02:31:49 pm Submitted by: Anand Mani Tripathi

Mini Vande Bharat train will run from Jaipur to Jodhpur and New Delhi From April : जयपुर से जोधपुर, जयपुर से नई दिल्ली, जयपुर से कोटा जैसे शहरों के लिए रेल मंत्रालय मिनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहा है। इस ट्रेन की गति और कोच वंदेभारत के ही होंगे लेकिन यह यात्रा तीन से चार घंटे की ही होगी। इसमें रेलवे ने शयनयान श्रेणी भी जोड़ने की तैयारी की है। इस ट्रेन में 16 की जगह आठ कोच ही होंगे।