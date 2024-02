स्कूलों में हिजाब पर बैन के लिए मुस्लिम पिता और पुत्री अनशन पर बैठे, कही यह बड़ी बात

तंजिम का कहना है कि उन्हें धमकियां मिलती है, पहले भी कई फतवे जारी हुए। लेकिन शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर पूर्ण प्रतिबंध के साथ नागरिकता संशोधन कानून और समान नागरिकता सहिंता को जल्द लागू करने तक आंदोलन जारी रहेगा। तंजिम का कहना है कि मैं मुस्लिम समाज से आती हूं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं स्कूल-कॉलेज और सरकारी दतरों में हिजाब पहनूं।

For Ban On Hijab In Schools Muslim Father & Daughter Sit on Fast :कर्नाटक के बाद राजस्थान में हिजाब को लेकर मामला गर्माया हुआ है। हिजाब पर बैन लगाने की मांग की जा रही है। मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाली अहमदाबाद की तंजिम मेरानी अपने पिता के साथ जयपुर स्थित शिप्रापथ थाने के पास मैदान में अनशन पर बैठ गई है। तिरंगा गर्ल के नाम से मशहूर तंजिम लाल चौक पर तिरंगा फहरा चुकी है। उनका कहना है कि शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा के लिए जाते है न की धर्म का प्रचार करने के लिए। इसलिए स्कूल-कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी लगनी चाहिए। तीन दिन से अनशन पर बैठी तंजिम का कहना है कि वह रविवार शाम पांच बजे से पानी पीना भी छोड़ देगी।