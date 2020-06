महाराष्ट्र में चक्रवाती तूफान निसर्ग के तांडव के बीच राजस्थान में कई जगह तेज बरसात

जयपुर। चक्रवाती तूफान निसर्ग बुधवार को महाराष्ट्र तट से टकरा गया, जिसके कारण मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में लगातार तेज बारिश हो रही है। हालांकि तूफान से मुंबई पर खतरा लगभग टल गया है। लेकिन बारिश और तेज हवाएं जारी रहेंगी। निसर्ग ने महाराष्ट्र में कई जगह तांडव मचाया। तूफान की दस्तक के बाद तटीय इलाकों से जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं, वे काफी डरावने हैं।

Maharashtra: Trees uprooted in Palghar as landfall effect of #CycloneNisarga pic.twitter.com/oGEXnD1r8I