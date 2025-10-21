रेलवे का मेगा ट्रैफिक ब्लॉक, जयपुर जंक्शन पर 48 ट्रेनों का संचालन होगा प्रभावित; इन 18 ट्रेनों का बदलेगा रूट

जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। फोटो: पत्रिका
जयपुर। जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर चले रहे री-डवलपमेंट कार्य की वजह से 9 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच मेगा ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा। जिससे करीब चार दर्जन से अधिक ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। ऐसे में यात्रियों को भारी परेशानी होगी। इस बीच रेलवे खातीपुरा, सांगानेर, दुर्गापुरा, खातीपुरा समेत अन्य स्टेशनों से प्रभावित ट्रेनों का संचालन करेगा।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार 23 नवंबर को जोधपुर-भोपाल, भोपाल-जोधपुर और जयपुर-भोपाल ट्रेनें और 24 नवंबर को भोपाल-जयपुर ट्रेन प्रारंभिक स्टेशन से रद्द रहेगी। इनके अलावा 24 नवंबर को हैदराबाद-जयपुर, 26 नवंबर को जयपुर-हैदराबाद, उदयपुर सिटी-जयपुर (9, 14, 17, 18, 21 नवंबर से 10 दिसंबर तक तथा 13 दिसंबर को), जयपुर-हैदराबाद स्पेशल ट्रेन 23, 30 नवंबर और 7 दिसंबर को, खातीपुरा-मुम्बई सेंट्रल ट्रेन 23, 30 नवंबर, 6, 7 और 9 दिसंबर को, जयपुर-उदयपुर सिटी ट्रेन 9, 14, 17, 18, 21 नवंबर से 10 दिसंबर और 13 दिसंबर को, ओखा-जयपुर-ओखा एक्सप्रेस 8 दिसंबर को, नागपुर-जयपुर ट्रेन 13, 20, 27 नवंबर व 11 दिसंबर को, जयपुर-नागपुर ट्रेन 14, 21, 28 नवंबर और 12 दिसंबर को अजमेर तक ही संचालित होगी।
जयपुर-पुणे ट्रेन 11, 15, 18, 22 नवंबर और 2, 6, 9, 13 दिसंबर को तथा पुणे-जयपुर ट्रेन 13, 26, 30 नवंबर और 7 दिसंबर को, मुंबई सेंट्रल-जयपुर ट्रेन 21 नवंबर से 8 दिसंबर तक, जयपुर-मुंबई सेंट्रल ट्रेन 22 नवंबर से 9 दिसंबर तक, जयपुर-चेन्नई ट्रेन 23 नवंबर को दुर्गापुरा से ही संचालित होगी।
वहीं, बांद्रा टर्मिनस-जयपुर ट्रेन 8, 11, 13, 16, 18, 20, 25, 27, 29 नवंबर और 2, 9, 11 दिसंबर को। जयपुर-बांद्रा टर्मिनस ट्रेन 10, 17, 24 नवंबर और 1, 8 दिसंबर को, जयपुर-बांद्रा टर्मिनस ट्रेन 11, 18, 25 नवंबर और 12, 9 दिसंबर को, राजेंद्रनगर टर्मिनस-अजमेर ट्रेन 26 नवंबर और 3 दिसंबर को, अजमेर-राजेंद्रनगर टर्मिनस ट्रेन 28 नवंबर और 5 दिसंबर को सांगानेर से संचालित होगी।
मथुरा-जयपुर-मथुरा ट्रेन 9 नवंबर से 13 दिसंबर तक, प्रयागराज-लालगढ़-लालगढ़ ट्रेन 8 नवंबर से 12 दिसंबर तक, आगरा फोर्ट-अजमेर-आगरा फोर्ट ट्रेन 22 नवंबर से 9 दिसंबर तक, नई दिल्ली-दौराई-नई दिल्ली शताब्दी ट्रेन 9 नवंबर से 13 दिसंबर तक, अजमेर-जम्मूतवी ट्रेन 9, 14, 22, 23, 24 नवंबर और 6, 9 दिसंबर को, जम्मूतवी-अजमेर ट्रेन 8, 13, 21, 22, 23 नवंबर और 5, 8 दिसंबर को खातीपुरा से ही संचालित होगी। साथ ही जबलपुर-अजमेर ट्रेन 21 नवंबर से 8 दिसंबर तक अजमेर-जबलपुर ट्रेन 22 नवंबर से 9 दिसंबर तक कोटा तक ही संचालित होगी। कोटा से अजमेर तक आंशिक रूप से रद्द रहेगी।
दिल्ली सराय-बांद्रा टर्मिनस, काठगोदाम-जैसलमेर, अजमेर-किशनगंज, हिसार-हैदराबाद, पोरबंदर-मुजफ्फरपुर, श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा-साबरमती, पोरबंदर-दिल्ली सराय, दिल्ली सराय-पोरबंदर, सुल्तानपुर-साबरमती, वाराणसी-साबरमती, एर्नाकुलम-अजमेर, अजमेर-एर्नाकुलम, दुर्ग-अजमेर, लखनऊ-साबरमती, अयोध्या कैंट-भावनगर टर्मिनस, अजमेर-सोलापुर, सोलापुर-अजमेर, विशाखापट्टनम-भगत की कोठी ट्रेनें बदले रूट से संचालित होंगी।
मुंबई सेंट्रल-हिसार, अजमेर-सियालदाह, जोधपुर-वाराणसी सिटी, इंदौर-भगत की कोठी, बीकानेर-कोलकाता, मुंबई सेंट्रल-हिसार ट्रेन इस अवधि में अलग-अलग समय पर रि-शेड्यूल होंगी।
दिल्ली सराय-बांद्रा टर्मिनस, उदयपुर सिटी-जयपुर, बरेली-भुज, जम्मूतवी-बाड़मेर, दुर्ग-अजमेर, कामाख्या-उदयपुर सिटी, रांची-अजमेर, इंदौर-भगत की कोठी, ओखा-जयपुर, हिसार-मुंबई सेंट्रल, पुरी-श्रीगंगानगर, तिरुपति-हिसार, अयोध्या कैंट-भावनगर टर्मिनस, अजमेर-जम्मूतवी ट्रेनें अलग-अलग समय पर रेगुलेट होंगी।
