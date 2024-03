राजस्थान में 7 रुपए तक सस्ता हुआ पेट्रोल, जानिए कहां कितने घटे पेट्रोल-डीजल के दाम

जयपुरPublished: Mar 15, 2024 10:22:04 am

petrol and diesel new prices in rajasthan : नई दरें लागू होने के बाद अब जयपुर में पेट्रोल 104.88 रुपए प्रति लीटर और डीजल 90.36 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। खास बात ये है कि राजस्थान के गंगानगर जिले में पेट्रोल-डीजल सबसे ज्यादा सस्ता हुआ है। यहां देखें राजस्थान के अन्य जिलों में पेट्रोल-डीजल कितना सस्ता हुआ है।

petrol and diesel new prices in rajasthan : जयपुर। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की भजनलाल सरकार ने मास्टरस्ट्रोक खेला है। केंद्र ने पेट्रोल-डीजल पर 2 रुपए प्रति लीटर की कमी हैं तो भजनलाल सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर 2 प्रतिशत वेट कम किया। नई दरें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई है। राजधानी जयपुर में पेट्रोल 3.95 रुपए और डीजल 3.68 रुपए सस्ता हुआ है। नई दरें लागू होने के बाद अब जयपुर में पेट्रोल 104.88 रुपए प्रति लीटर और डीजल 90.36 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। खास बात ये है कि राजस्थान के गंगानगर जिले में पेट्रोल-डीजल सबसे ज्यादा सस्ता हुआ है।



दरअसल, केंद्र सरकार ने गुरुवार शाम देशभर में पेट्रोल-डीजल की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर कमी करने का ऐलान किया था। वहीं, भजनलाल सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर 2 प्रतिशत वेट कम किया था। ऐसे में अब राजस्थान में पेट्रोल-डीजल 3.28 से 7 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता हो गया है। गंगानगर जिले में पेट्रोल 7.13 रुपए और डीजल 6.55 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। गंगानगर के अलावा पेट्रोल-डीजल की दरों में कमी का सर्वाधिक फायदा हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू जिले में हुआ है। जबकि भरतपुर, जयपुर, धौलपुर और अलवर सहित अन्य जिलों में कम फायदा हुआ है। सभी जिलों में समान रेट नहीं भजनलाल सरकार के बाद कहा जा रहा था कि राजस्थान के सभी जिलों में समान दर पर पेट्रोल-डीजल मिलेगा। लेकिन, आज सुबह जब लोग पेट्रोल लेने पहुंचे तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। सभी जिलों में पेट्रोल-डीजल की नई दरें अलग-अलग है। ऐसे में प्रदेशवासियों में संशय की स्थिति बनी हुई है कि आखिर सरकार ने ऐसा क्यों कहां था? जबकि नई दरें लागू होने के बाद ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। जानिए कहां कितना सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल जयपुर : पेट्रोल 3.95 रुपए सस्ता, नई रेट-104.88 रुपए प्रति लीटर। डीजल 3.68 रुपए सस्ता, नई रेट-90.36 रुपए प्रति लीटर। अजमेर : पेट्रोल 3.59 रुपए सस्ता, नई रेट-104.52 रुपए प्रति लीटर। डीजल 3.35 रुपए सस्ता, नई रेट-90.03 रुपए प्रति लीटर। अलवर : पेट्रोल 3.38 रुपए सस्ता, नई रेट-106.08 रुपए प्रति लीटर। डीजल 3.17 रुपए सस्ता, नई रेट-91.41 रुपए प्रति लीटर। बांसवाड़ा : पेट्रोल 3.63 रुपए सस्ता, नई रेट-106.29 रुपए प्रति लीटर। डीजल 3.39 रुपए सस्ता, नई रेट-91.63 रुपए प्रति लीटर। बारां : पेट्रोल 3.27 रुपए सस्ता, नई रेट-105.54 रुपए प्रति लीटर। डीजल 3.06 रुपए सस्ता, नई रेट-90.94 रुपए प्रति लीटर। बाड़मेर : पेट्रोल 4.81 रुपए सस्ता, नई रेट-105.82 रुपए प्रति लीटर। डीजल 4.47 रुपए सस्ता, नई रेट-91.21 रुपए प्रति लीटर। भरतपुर : पेट्रोल 3.93 रुपए सस्ता, नई रेट-104.37 रुपए प्रति लीटर। डीजल 3.67 रुपए सस्ता, नई रेट-89.87 रुपए प्रति लीटर। भीलवाड़ा : पेट्रोल 3.38 रुपए सस्ता, नई रेट-105.79 रुपए प्रति लीटर। डीजल 3.16 रुपए सस्ता, नई रेट-91.18 रुपए प्रति लीटर। बीकानेर : पेट्रोल 4.75 रुपए सस्ता, नई रेट-106.37 रुपए प्रति लीटर। डीजल 4.41 रुपए सस्ता, नई रेट-91.70 रुपए प्रति लीटर। बूंदी : पेट्रोल 3.61 रुपए सस्ता, नई रेट-104.99 रुपए प्रति लीटर। डीजल 3.38 रुपए सस्ता, नई रेट-90.44 रुपए प्रति लीटर। चित्तौड़गढ़ : पेट्रोल 3.83 रुपए सस्ता, नई रेट-104.58 रुपए प्रति लीटर। डीजल 3.58 रुपए सस्ता, नई रेट-90.09 रुपए प्रति लीटर। चूरू : पेट्रोल 3.73 रुपए सस्ता, नई रेट-106.27 रुपए प्रति लीटर। डीजल 3.85 रुपए सस्ता, नई रेट-91.61 रुपए प्रति लीटर। दौसा : पेट्रोल 4.14 रुपए सस्ता, नई रेट-105.10 रुपए प्रति लीटर। डीजल 3.05 रुपए सस्ता, नई रेट-90.53 रुपए प्रति लीटर। धौलपुर : पेट्रोल 3.60 रुपए सस्ता, नई रेट-105.23 रुपए प्रति लीटर। डीजल 3.37 रुपए सस्ता, नई रेट-90.65 रुपए प्रति लीटर। डूंगरपुर : पेट्रोल 3.61 रुपए सस्ता, नई रेट-106.29 रुपए प्रति लीटर।डीजल की नई रेट-91.63 रुपए प्रति लीटर। गंगानगर : पेट्रोल 7.13 रुपए सस्ता, नई रेट-106.26 रुपए प्रति लीटर। डीजल 6.55 रुपए सस्ता, नई रेट-91.60 रुपए प्रति लीटर। हनुमानगढ़ : पेट्रोल 5.47 रुपए सस्ता, नई रेट-106.27 रुपए प्रति लीटर। डीजल 5.06 रुपए सस्ता, नई रेट-91.61 रुपए प्रति लीटर। जैसलमेर : पेट्रोल 3.77 रुपए सस्ता, नई रेट-106.37 रुपए प्रति लीटर। डीजल 3.53 रुपए सस्ता, नई रेट-91.70 रुपए प्रति लीटर। जालौर : पेट्रोल 3.05 रुपए सस्ता, नई रेट-106.16 रुपए प्रति लीटर। डीजल 2.87 रुपए सस्ता, नई रेट-91.52 रुपए प्रति लीटर। झालावाड़ : पेट्रोल 3.61 रुपए सस्ता, नई रेट-106.09 रुपए प्रति लीटर। डीजल 3.38 रुपए सस्ता, नई रेट-91.43 रुपए प्रति लीटर। झुंझुनूं : पेट्रोल 4.14 रुपए सस्ता, नई रेट-106.18 रुपए प्रति लीटर। डीजल 3.85 रुपए सस्ता, नई रेट-91.53 रुपए प्रति लीटर। धौलपुर : डीजल 3.46 रुपए सस्ता, नई रेट-90.10 रुपए प्रति लीटर। करौली : पेट्रोल 3.12 रुपए सस्ता, नई रेट-105.91 रुपए प्रति लीटर। डीजल 2.93 रुपए सस्ता, नई रेट-91.26 रुपए प्रति लीटर। कोटा : पेट्रोल 4.11 रुपए सस्ता, नई रेट-104.42 रुपए प्रति लीटर। डीजल 3.83 रुपए सस्ता, नई रेट-89.93 रुपए प्रति लीटर। नागौर : पेट्रोल 5.13 रुपए सस्ता, नई रेट-104.89 रुपए प्रति लीटर। डीजल 4.76 रुपए सस्ता, नई रेट-90.36 रुपए प्रति लीटर। पाली : पेट्रोल 3.60 रुपए सस्ता, नई रेट-105.16 रुपए प्रति लीटर। डीजल 3.36 रुपए सस्ता, नई रेट-90.62 रुपए प्रति लीटर। प्रतापगढ़ : पेट्रोल 3.60 रुपए सस्ता, नई रेट-105.41 रुपए प्रति लीटर। डीजल 3.37 रुपए सस्ता, नई रेट-90.84 रुपए प्रति लीटर। राजसमंद : पेट्रोल 3.63 रुपए सस्ता, नई रेट-105.51 रुपए प्रति लीटर। डीजल 3.40 रुपए सस्ता, नई रेट-90.93 रुपए प्रति लीटर। सवाई माधोपुर : पेट्रोल 3.93 रुपए सस्ता, नई रेट-106.15 रुपए प्रति लीटर। डीजल 3.40 रुपए सस्ता, नई रेट-91.47 रुपए प्रति लीटर। सीकर : पेट्रोल 3.68 रुपए सस्ता, नई रेट-105.07 रुपए प्रति लीटर। डीजल 3.44 रुपए सस्ता, नई रेट-90.53 रुपए प्रति लीटर। सिरोही : पेट्रोल 3.70 रुपए सस्ता, नई रेट-106.37 रुपए प्रति लीटर। डीजल 3.46 रुपए सस्ता, नई रेट-91.70 रुपए प्रति लीटर। टोंक : पेट्रोल 4.19 रुपए सस्ता, नई रेट-105.37 रुपए प्रति लीटर। डीजल 3.91 रुपए सस्ता, नई रेट-90.79 रुपए प्रति लीटर। उदयपुर : पेट्रोल 3.89 रुपए सस्ता, नई रेट-105.38 रुपए प्रति लीटर। डीजल 3.63 रुपए सस्ता, नई रेट-90.81 रुपए प्रति लीटर। जोधपुर : पेट्रोल 3.70 रुपए सस्ता, नई रेट-104.59 रुपए प्रति लीटर। डीजल 3.46 रुपए यह भी पढ़ें राजस्थान में पेट्रोल-डीजल सस्ता, केंद्र ने 2 और राज्य ने 5.30 रुपए तक घटाए दाम, नई दरें लागू