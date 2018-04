जयपुर।

राजस्थान में जानलेवा हो चुके स्वाइन फ़्लू ने भले ही कुछ समय से अपना कहर बरपाना कम कर दिया है लेकिन इसके लक्षणों के असर से अभी भी मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वाइन फ़्लू के ही इन लक्षणों ने राजस्थान के एक और दिग्गज राजनेता और बीजेपी के वरिष्ठ विधायक की जान ले ली।



राजस्थान में अलवर जिले के मुंडावर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी विधायक धर्मपाल चौधरी का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में लीवर की बीमारी के ईलाज के दौरान मौत हो गई। 66 वर्ष के चौधरी एक बार जिला पार्षद व 3 बार विधायक रहे।

बताया जा रहा है कि चौधरी को स्वाइन फ्लू हो जाने के बाद से ही उनके लीवर में इन्फेक्शन हो गया था। तब से उनकी तबीयत नासाज़ चल रही थी। गौरताब है कि बीजेपी की ही मांडलगढ़ विधायक कीर्ति कुमारी की भी स्वाइन फ़्लू की वजह से मौत हुई थी। वहीं इसके बाद बीजेपी के ही विधायक नरपत सिंह राजवी और अमृता मेघवाल को भी स्वाइन फ़्लू हुआ था।

वे 14 साल तक अलवर जाट महासभा के अध्यक्ष भी रहे है। ट्रांसपोर्ट व शराब कारोबार से जुड़कर अपनी पहचान बनाने वाले चौधरी दो भाइयों व एक बहन में सबसे बड़े थे।

