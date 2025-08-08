8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

जयपुर

Raksha Bandhan Shubh Muhurat 2025: रक्षाबंधन पर 90 साल बाद बन रहा दुर्लभ संयोग, जानें राखी बांधने का शुभ मुहूर्त और समय

Raksha Bandhan Shubh Muhurat 2025: पूरे देश में इस बार भाई-बहनों का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन 2025, 9 अगस्त को मनाया जाएगा। 90 साल बाद इस बार रक्षाबंधन पर दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। यहां देखें राखी बांधने का शुभ मुहूर्त और समय।

जयपुर

Kamal Mishra

Aug 08, 2025

Raksha Bandhan Shubh Muhurat 2025
रक्षाबंधन 2025 का शुभ मुहूर्त (फोटो-पत्रिका)

Raksha Bandhan Shubh Muhurat 2025: जयपुर। भाई-बहन के अटूट रिश्ते के पर्व रक्षाबंधन 2025 (9 अगस्त) पर 90 साल बाद बेहद दुर्लभ ज्योतिषीय संयोग रहेगा। इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि रक्षाबंधन के दिन किसी भी तरह का भद्रा का साया नहीं रहेगा। इसक साथ राखी के दिन कई तरह के दुर्लभ संयोग बन रहे हैं।

ज्योतिषाचार्य पं. दामोदर प्रसाद शर्मा का कहना है कि ग्रह चाल के लिहाज से बुध ग्रह के उदय होने, बुध और सूर्य के मिलने से इसबार बुधादित्य योग बन रहा है। इसके अलावा रक्षाबंधन 2025 के दिन सौभाग्य, सर्वार्थ सिद्धि योग और श्रवण नक्षत्र तीनों एक साथ आएंगे। इस बार न तो भद्रा का साया रहेगा और न ही ग्रहण जैसी कोई बाधा होगी। बहनें दिनभर भाइयों को राखी बांध सकेंगी।

प्रदोष काल में राखी बांधना सर्वश्रेष्ठ

वहीं ज्योतिषाचार्य पं. पुरुषोत्तम गौड़ ने बताया कि इस साल रक्षाबंधन 2025 के दिन विभिन्न ग्रहों के संयोग और योग पर्व की महत्ता को शुभता प्रदान करेंगे। रक्षाबंधन 2025 के दिन प्रदोष काल के समय शाम 7.05 बजे से 9.16 बजे तक राखी बांधना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इससे पहले दोपहर 1.51 से शाम 4.28 बजे तक राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है। फिलहाल, इस साल रक्षाबंधन के दिन किसी भी तरह के अशुभ मुहूर्त नहीं हैं, ऐसे में पूरे दिन राखी बांधी जा सकती है।

रक्षाबंधन 2025 पर बाजार में रौनक

इसके अलावा राखी त्योहार को लेकर इन दिनों बाजारों में भी रौनक है। बहनें अपने भाइयों के लिए तरह-तरह की राखियां खरीद रही हैं। वहीं मिठाई की भी जमकर खरीदारी हो रही है। बीते साल तक जयपुर में जहां कोलकाता, सूरत सहित अन्य जगहों से राखियां बिकने के लिए पहुंचती थी। अब जयपुर में महिलाओं की ओर से राखियां तैयार की जा रही हैं।

बाजार में इन राखियों की डिमांड

राजापार्क स्थित पार्वती ने बताया कि उन्होंने खुद मेटल की स्पेशल राम राखी तैयार करवाई है। इस पर जय श्री राम लिखा है। यह आर्टिफिशियल ज्वैलरी से बनाई गई है। अन्य राखियों की कीमत 5 रुपये से लेकर 600 रुपए तक है। बच्चों के लिए डोरेमान, स्पाइडर मैन, स्टोन डोरी और म्यूजिक, चॉकलेट राखी बिक रही है।

Raksha Bandhan 2025

08 Aug 2025 08:21 am

