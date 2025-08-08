Raksha Bandhan Shubh Muhurat 2025: रक्षाबंधन पर 90 साल बाद बन रहा दुर्लभ संयोग, जानें राखी बांधने का शुभ मुहूर्त और समय

वहीं ज्योतिषाचार्य पं. पुरुषोत्तम गौड़ ने बताया कि इस साल रक्षाबंधन 2025 के दिन विभिन्न ग्रहों के संयोग और योग पर्व की महत्ता को शुभता प्रदान करेंगे। रक्षाबंधन 2025 के दिन प्रदोष काल के समय शाम 7.05 बजे से 9.16 बजे तक राखी बांधना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इससे पहले दोपहर 1.51 से शाम 4.28 बजे तक राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है। फिलहाल, इस साल रक्षाबंधन के दिन किसी भी तरह के अशुभ मुहूर्त नहीं हैं, ऐसे में पूरे दिन राखी बांधी जा सकती है।